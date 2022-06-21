Українцям розсилають нові небезпечні файли: у Держспецзв’язку попереджають про загрозу

Відкриття цих файлів в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджають про нові кібератаки, коли зловмисники розсилають файли з темами податків та ядерного тероризму.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку в Telegram-каналі.

В прес-службі застерігають, що зловмисники розповсюджують електронні листи начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку».

У них міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним документом. Його відкриття в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми.

«Ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми», — йдеться в повідомленні.

УНІАН