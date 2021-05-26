Умисне убивство на Кіровоградщині. Підозрюваного взято під варту

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За процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю смт Новоархангельськ у скоєнні умисного убивства молодого чоловіка  (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства,  подія сталася  у смт Новооархангельськ, 21 травня цього року  у вечірній час. Компанія  випивала спиртні напої. Під час застілля розпочалася сварка між підозрюваним та  потерпілим хлопцем 1994 року народження, у ході якої підозрюваний схопив ножа та  наніс кілька ударів по тілу хлопця заподіявши тілесні ушкодження у вигляді різаних ран обличчя, ноги, грудної клітини та проникаюче порання грудей.

нож

Потерпілий окривавлений, втікаючи від підозрюваного, вибіг на вулицю, де останній його наздогнав та наніс ще одне ножове поранення в тулуб.  Хлопець від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події, посеред вулиці.

Підозрюваного затримано, йому уже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та за взято під варту. Триває слідство.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

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