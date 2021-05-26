Умисне убивство на Кіровоградщині. Підозрюваного взято під варту

За процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю смт Новоархангельськ у скоєнні умисного убивства молодого чоловіка (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, подія сталася у смт Новооархангельськ, 21 травня цього року у вечірній час. Компанія випивала спиртні напої. Під час застілля розпочалася сварка між підозрюваним та потерпілим хлопцем 1994 року народження, у ході якої підозрюваний схопив ножа та наніс кілька ударів по тілу хлопця заподіявши тілесні ушкодження у вигляді різаних ран обличчя, ноги, грудної клітини та проникаюче порання грудей.

Потерпілий окривавлений, втікаючи від підозрюваного, вибіг на вулицю, де останній його наздогнав та наніс ще одне ножове поранення в тулуб. Хлопець від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події, посеред вулиці.

Підозрюваного затримано, йому уже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та за взято під варту. Триває слідство.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура