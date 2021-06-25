Умисне вбивство дітей на Святвечір – судитимуть мешканця Тячівщини

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя смт Буштино за фактом закінченого замаху на умисне вбивство кількох осіб, серед яких малолітні діти, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст.115 КК України).

Йдеться про трагічну подію, що трапилася в одному з закладів Тячева ввечері 6 січня. Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю 35-річною співмешканкою. Під час суперечки обвинувачений наніс жінці, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а співмешканку закарпатця вдалося врятувати завдяки вчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги.

На час слідства за доводами прокурора обвинувачений утримувався під вартою без можливості внесення застави. Наразі обвинувальний акт скеровано до Тячівського районного суду для розгляду по суті. Найтяжча міра покарання, яка може загрожувати громадянину у разі доведення його вини, – довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури