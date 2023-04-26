Умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю – жителя Буковини засуджено до 8 років позбавлення волі

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно громадянина за фактами умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю ( ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що наприкінці липня минулого року, після спільного розпивання алкогольних напоїв за місцем свого проживання, 53-річний житель Заставни наніс своїй співмешканці смертельне ножове поранення.

Крім того, під час огляду місця злочину правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка спортивно-мисливські патрони, які він зберігав без відповідного дозволу.

Свою вину підсудний не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння вказаного злочину.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура