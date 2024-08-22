Уродженець Херсонщини продавав автомати за 50 000 гривень, надсилаючи їх поштою
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно уродженця міста Херсон за фактом незаконного носіння, зберігання, придбання, збуту вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 КК України).
Установлено, що 38-річний чоловік купував зброю на спеціалізованому сайті, а згодом збував її за вищою ціною через Інтернет, уникаючи особистих зустрічей з покупцями. Замовлення клієнтам він відправляв поштою, використовуючи для відправлення посилок вигадані імена та прізвища.
Правоохоронцями зафіксовано продаж автоматів АК-74, АКС-74, АКМ та пістолета «ПМ». Зокрема, за автомат продавець отримував від 45 тис. до 50 тис. грн. Під час обшуку в будинку, де мешкає обвинувачений, вилучили: автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пістолет ПМ, пістолет ТТ, понад 350 шт. набоїв.
Крім того, в межах цього кримінального провадження встановлені особи, які незаконно купували у чоловіка зброю.Tweet