У Херсоні жінка через шахраїв втратила зі свого рахунку 20 тисяч гривень

Одним з найпоширеніших видів шахрайства є дзвінок від нібито працівника банку. Нажаль, деякі громадяни й досі довіряють телефонним аферистам і самі надають їм конфіденційну інформацію, після чого з карток зникають гроші. Поліція закликає бути більш обачними та в жодному разі не називати незнайомцям реквізити своїх банківських карток.

Так, вчора в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини звернулася 38-річна херсонка. Жінка розповіла, що їй на мобільний зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки одного з банків. Чоловік повідомив заявниці, що за її карткою можна збільшити кредитний ліміт і для цього їй необхідно назвати всі реквізити. Жінка назвала дані картки, після чого з її банківського рахунку були списані гроші в сумі 20000 гривень. Нині за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Наразі поліцейські встановлюють зловмисника, причетного до злочину.

Шановні громадяни! Поліція Херсонщини в черговий раз закликає бути більш обачними та не довіряти незнайомим особам, які намагаються дізнатися реквізити ваших банківських карток. Попередьте своїх батьків, родичів, сусідів, особливо літнього віку, про такий вид шахрайства! Якщо вам телефонують незнайомці і говорять про необхідність здійснення якихось дій із банківською карткою, при цьому намагаються дізнатися PIN-код картки, CVV-код або інші реквізити – це шахраї. Співробітники банку ніколи під час розмови не запитують ці дані. Якщо ви маєте сумніви, чи дійсно вам телефонує справжній співробітник, то запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не по телефону. Після цього ви зрозумієте, з ким розмовляєте – з шахраєм чи ні.

Відділ комунікації поліції Херсонської області