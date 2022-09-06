За самовільне зайняття земельної ділянки судитимуть жителя Харківщини

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік самовільно зайняв та у період з квітня по липень 2022 року використовував земельну ділянку комунальної власності, розташовану поблизу с. Коханівка Красноградського району.

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На ділянці площею майже 36 га обвинувачений вирощував ячмінь для отримання власного прибутку.

Через неправомірні дії чоловіка законному власнику земельної ділянки – Кегичівській селищній ради – завдано збитків на суму майже 130 тис. грн.

Досудове розслідування проводили дізнавачі ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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