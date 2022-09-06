За самовільне зайняття земельної ділянки судитимуть жителя Харківщини

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік самовільно зайняв та у період з квітня по липень 2022 року використовував земельну ділянку комунальної власності, розташовану поблизу с. Коханівка Красноградського району.

На ділянці площею майже 36 га обвинувачений вирощував ячмінь для отримання власного прибутку.

Через неправомірні дії чоловіка законному власнику земельної ділянки – Кегичівській селищній ради – завдано збитків на суму майже 130 тис. грн.

Досудове розслідування проводили дізнавачі ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура