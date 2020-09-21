В Днепре мужчина порезал приятеля на детской площадке

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В Днепре на жилом массиве Приднепровск двое мужчин распивали спиртные напитки на детской площадке: в результате конфликта один из мужчин нанес удары ножом собутыльнику.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

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Происшествие произошло вчера на улице Василия Симоненко. По имеющейся информации, двое мужчин распивали спиртные напитки на детской площадке. В определенный момент между собутыльниками возникла ссора, в результате которой 28-летний мужчина выхватил раскладной нож и нанес удары в руку 50-летнего гражданина.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию. Потерпевший получил резаные раны левой ладони и левого плеча — карета скорой медицинской помощи госпитализировала раненого мужчину в 6-ю горбольницу. Второго мужчину, который наносил удары, доставили в Самарское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При этом на задержанного надели наручники. Раскладной нож был изъят.

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