В Днепре мужчина порезал приятеля на детской площадке

В Днепре на жилом массиве Приднепровск двое мужчин распивали спиртные напитки на детской площадке: в результате конфликта один из мужчин нанес удары ножом собутыльнику.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло вчера на улице Василия Симоненко. По имеющейся информации, двое мужчин распивали спиртные напитки на детской площадке. В определенный момент между собутыльниками возникла ссора, в результате которой 28-летний мужчина выхватил раскладной нож и нанес удары в руку 50-летнего гражданина.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию. Потерпевший получил резаные раны левой ладони и левого плеча — карета скорой медицинской помощи госпитализировала раненого мужчину в 6-ю горбольницу. Второго мужчину, который наносил удары, доставили в Самарское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При этом на задержанного надели наручники. Раскладной нож был изъят.