Уродженка Одеської області «допомогла» жительці Тернополя, вкравши гроші

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції уродженці Одеської області, яка обікрала тернополянку. Підозрюваній загрожує позбавлення волі до восьми років.

Як повідомила заявниця, через похилий вік вона не могла самостійно поратися по дому. Тож розмістила оголошення про допомогу.

На інформацію відкликнулася 64-річна незнайомка. Певний проміжок часу вона допомагала, однак одного дня знайшла залишену без нагляду готівку, яку привласнила. Факт зникнення грошей тернополянка виявила згодом, тож за допомогою звернулася до правоохоронців.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисниці. У скоєному вона зізналася. В минулому жінка притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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