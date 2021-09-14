Уроженца Луцка уличили в рапространении порнографии через торрент

Суд приговорил к штрафу украинца, который через торрент распространял порнографические изображения.

Об этом сообщает InternetUA.

В мае 2020 года, уроженец Луцка, скачал на свой ноутбук из Сети несколько изображений, которые в дальнейшем, при помощи ПО «Utorrent», распространил для свободного просмотра неограниченному количеству пользователей. Согласно заключению эксперта, данные файлы содержат элементы порнографического характера.

Таким образом мужчину обвинили в хранении с целью распространения изображений порнографического характера, а также их распространение, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью, не оспаривая фактических обстоятельств, места и времени события, о которых говорится в обвинительном акте и подтвердил, что действительно распространил порнографические файлы с ноутбука. В содеянном искренне раскаялся и попросил строго его не наказывать.

При назначении меры наказания обвиняемому суд учел степень тяжести совершенного уголовного преступления, которое, в соответствии с требованиями ст.12 УК Украины, относится к категории нетяжких преступлений и назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17000 гривен.