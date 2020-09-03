Установлены 22 участника стрельбы под Киевом, среди них и граждане России

Правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в Украинке Киевской области. Среди них 15 местных жителей и 7 приезжих.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции отметили, что среди приезжих, которые прибыли в Украинку из Киева, есть и граждане Российской Федерации. Сейчас уже проведено 10 обысков по местам жительства участников конфликта.

«К совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе — и граждане Российской Федерации», — сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что всего прозвучало до 10 выстрелов из травматического оружия и охотничьего ружья. При этом участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление, изменив обстановку, собрав гильзы и уничтожив следы.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта в Украинке пострадали три человека. Полиция открыла два дела по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. // РБК-Украина