Жінкка під час хмільного застілля вдарила колишнього чоловіка ножем

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про ножове поранення 48-річного одесита поліцейським повідомили медики. 46-річна колишня дружина потерпілого викликала «швидку», пояснивши лікарям, що той повернувся додому, де вони досі спільно мешкають, з травмою грудної клітки, і вона не знає, хто її спричинив.

Прибувши на місце події та провівши першочергові слідчі заходи, поліцейські встановили, що ножове поранення госпіталізований отримав вдома саме від колишньої дружини, а вигадана нею історія не відповідає дійсності. Вони вживали алкогольні напої, а в розпал хмільного застілля почали сваритися через побутові питання. В ході словесної перепалки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка в груди.

Лікарі доставили потерпілого до медичного закладу із проникаючою колото-різаною раною грудної клітки.

Поліцейські вилучили з місця злочину речові докази, зокрема ніж, які скерували на експертні дослідження. Зловмисниця, врешті, у скоєному зізналася. Її затримали в процесуальному порядку.

Як повідомив слідчий відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Владислав Кулик, фігурантці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. За рішенням суду, на час досудового розслідування підозрювана перебуватиме під нічним домашнім арештом. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1