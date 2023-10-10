«Уточнення інформації по банківській карті» коштувало радивилівчанці майже 57 тисяч гривень

На мобільний телефон 58-річної жительки Радивилова надійшов дзвінок від нібито співробітника служби безпеки банку.

Чоловік повідомив, що фінустанова здійснює перевірку номерів карт та пін-кодів.

Під час розмови жінка виконувала всі вказівки “оператора”: назвала номер карти, пін-код та коди підтвердження, які надійшли на телефон. У результаті такої “перевірки” з рахунку радивилівчанки зникло майже 57 тисяч гривень.

Отримавши подібні дзвінки – будьте пильні: це шахраї.

У жодному разі не надавайте інформацію про свої картки третім особам, навіть якщо вони телефонують від імені банку.

Працівники фінустанови ніколи не запитують номер карти, термін її дії, тризначний код на звороті, пін-код та паролі, що надходять в SMS.

Якщо до банку телефонуєте ви, то співробітник фінустанови може лише уточнити ваше кодове слово, проте вони самі не телефонують для перевірки такої інформації.

Бережіть свої заощадження!

Відділ комунікації поліції Рівненської області