Утриманець Одеського СІЗО ошукав 30 людей на «продажі» неіснуючих павербанків

Зловмисник був засуджений за крадіжку до п’яти років позбавлення волі, а тепер термін його ув’язнення може збільшитися до восьми.

Поліцейські встановили, що неодноразово судимий за майнові злочини чоловік, якому суд нещодавно виніс вирок за крадіжку у вигляді п’яти років ув’язнення, поки чекав у слідчому ізоляторі переведення до в’язниці, знову вдався до протиправної діяльності.

Під вигаданим ім’ям за допомого смартфона він розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення про продаж портативних зарядних пристроїв, яких насправді не мав. Впродовж жовтня «продавцеві» зателефонували 30 одеситів, бажаючих придбати товар. При спілкуванні з покупцями зловмисник запевняв їх, що готовий зробити їм знижку за умови перерахування на його мобільний номер повної вартості товару, яка складала 500 гривень. Щойно довірливі громадяни переводили на рахунок «торговця» вказану суму, той переставав відповідати на їхні дзвінки та повідомлення. У такий протиправний спосіб зловмисник заволодів грошима громадян у сумі 15 тис. гривень. Не дочекавшись обіцяного, потерпілі звернулись до поліції.

Припинили фіктивний продаж павербанків співробітники Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники Державної установи «Одеський слідчий ізолятор». Правоохоронці встановили правопорушника і вилучили у нього смартфон з сім-карткою, які той використовував у протиправній діяльності.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває», – зазначила старша слідча територіального підрозділу поліції Віолетта Барабанова.

Правоохоронці нагадують громадянам, що треба бути обачними при здійсненні онлайн-покупок і на умові передоплати купувати лише у перевірених продавців. Якщо ж про торговців вам нічого невідомо, обирайте виключно післяплату. Не дайте шахраям ошукати себе.

Одеське районне управління поліції № 1