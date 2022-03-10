Увага! Посилено відповідальність за мародерство

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство».

Мінімальне покарання за мародерство, відповідно до ст. 432 Кримінального кодексу України, збільшене з трьох до п’яти років позбавлення волі.

Крім того, санкції низки статей Кримінального кодексу України доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Йдеться про крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, привласнення/розтрату майна.

Відтак навіть за дрібну крадіжку зловмисникам тепер може загрожувати реальний термін ув’язнення.

Національна поліція України