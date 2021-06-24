Ужгородець вкрав евакуатором чуже авто та здав його на металолом

Житель обласного центру незаконного заволодів автомобілем марки «Ford Sierra», утилізував його та привласнив отримані кошти. Правопорушнику слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненому злочині, а справу з обвинувальним актом скерували до суду

Слідчі Ужгородщини під час досудового розслідування встановили, що 50-річний ужгородець вивіз евакуатором чуже авто та здав його до металосервісу. Зловмисник забрав транспортний засіб з чужого приватного дворогосподарства у селі Баранинці. Поліцейські встановили, що викрадач тривалий час працював у потерпілого, та мав доступ до цієї території.

У ході слідства встановлено, що викрадену машину вже утилізували. Зловмисник привласнив гроші від незаконної оборудки.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, тобто ч.1. ст. 289 Кримінального кодексу України, слідчі Ужгородщини вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненому злочині. Справу з обвинувальним атом скерували для судового розгляду. За вчинене чоловікові загрожує до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області