В Амстердамі підлітки влаштували різанину, поранивши трьох людей
Поліція розшукує групу з приблизно 15 юнаків, які після нападу втекли з місця події
В Амстердамі група підлітків завдала важких ножових поранень трьом перехожим. Інцидент стався в ніч на 26 квітня під час святкування Королівської ночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання nu.nl.
Королівська ніч у Нідерландах відзначається напередодні дня народження короля і супроводжується численними музичними заходами. Символом свята є помаранчевий колір, який уособлює Оранську династію.
Наразі слідство не має конкретної інформації про особи нападників. Відомо лише, що розшукувана група складається з юнаків віком приблизно 17-18 років із темною та світлою шкірою.Tweet