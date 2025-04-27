В Амстердамі підлітки влаштували різанину, поранивши трьох людей

Поліція розшукує групу з приблизно 15 юнаків, які після нападу втекли з місця події

В Амстердамі група підлітків завдала важких ножових поранень трьом перехожим. Інцидент стався в ніч на 26 квітня під час святкування Королівської ночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання nu.nl.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліція розшукує групу з приблизно 15 юнаків, які після нападу втекли з місця події. Для пошуку підозрюваних залучено всі доступні сили, включно з вертолітною групою.

Королівська ніч у Нідерландах відзначається напередодні дня народження короля і супроводжується численними музичними заходами. Символом свята є помаранчевий колір, який уособлює Оранську династію.

Саме під час одного з таких заходів стався напад. Близько 03:20 поліція отримала повідомлення про масову бійку, яка переросла у різанину. Прибувши на місце, правоохоронці надали першу допомогу трьом пораненим до прибуття медиків. Постраждалих госпіталізували.

Наразі слідство не має конкретної інформації про особи нападників. Відомо лише, що розшукувана група складається з юнаків віком приблизно 17-18 років із темною та світлою шкірою.