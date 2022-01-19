За фейковий «референдум» з визнання самостійності «ЛНР» судитимуть «голову виборчої комісії»

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо «голови дільничної виборчої комісії» так званої «ЛНР» за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Встановлено, що у травні 2014 року «голова виборчої комісії» разом з іншими її членами організувала та провела на території одного з населених пунктів Щастинського району Луганської області незаконний референдум щодо підтримки «Акта про державну самостійність ЛНР». Відповідно до відведеної їй ролі на «референдумі» жінка облаштувала в приміщенні сільського клубу «виборчу дільницю», проводила інструктажі серед учасників виборчого процесу, роздавала бюлетені, слідкувала за дотриманням порядку голосування.

Результати «голосування» використані представниками так званої «центральної виборчої комісії ЛНР» окупаційної адміністрації Російської Федерації для проголошення самостійності псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури