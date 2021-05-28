На Харківщині поштовий кур’єр обікрав посилки на ₴25 тис.

У Харківській області поліцейські викрили чоловіка у шахрайстві

Поліція викрила 25-річного жителя Ізюмського району в шахрайстві, збитки від якого склали близько 25 тис. грн, повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За даними поліції, в березні до Ізюмського управління надійшли дві заяви від представника компанії, яка займається поштовими перевезеннями, про те, що зі складського приміщення зникають товари.

Під час слідства з’ясувалося, що 25-річний чоловік працював кур’єром і замовляв товари на ім’я вигаданої особи через інтернет. Після цього зі складу шахрай забирав замовлення та обмінював на інший товар, а саму посилку повертав на склад. Надалі замовлення поверталося відправнику в зв’язку із закінченням терміну зберігання.

На даний час чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін до трьох років.

27 травня кримінальне провадження направили до Ізюмського міськрайонного суду.