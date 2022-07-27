В АРМА передано 80 об’єктів нерухомості, якими незаконно заволоділи профспілкові організації

За клопотаннями прокурорів суд арештував та передав в управління АРМА 80 об’єктів нерухомості курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, розташованих у різних регіонах України.

Серед них готелі «Турист» та «Дружба» у Києві, санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, Одеській санаторій «Куяльник», «Моршинській» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті, Kyiv Sport Club та інше майно.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій службових осіб ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України, які у період з 1992 року по теперішній час здійснюють відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебувають у їхньому відданні, що призводить до збитків державі (ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування триває, вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Офіс Генпрокурора