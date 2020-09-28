В Березанке на Николаевщине до смерти избили мужчину

26 сентября 2020 года, около 15:45 на спецлинию «102» от медиков поступила информация о смерти 55-летнего мужчины от полученных побоев.

Как сообщают источники, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал участником конфликта с компанией мужчин, распивавших алкогольные напитки. В ходе конфликта пострадавший спровоцировал драку с одним из мужчин. Через некоторое время мужчина вернулся, и затеял драку еще с одним мужчиной из той же компании.

От полученных побоев пострадавший упал, и больше не поднялся. Случайные свидетели инцидента вызвали «Скорую помощь», однако медики смогли лишь зафиксировать смерть мужчины, наступившую от полученных травм.

Злоумышленник, 43-летний мужчина, был задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 121 часть 2 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть пострадавшего) УК Украины.

На месте работали специалисты «Скорой помощи», патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются. // «Криминал»