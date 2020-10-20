В Білій Церкві робітниця суду підробляла наркодилером

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури повідомлено про підозру посадовиці міськрайонного суду за фактом придбання, зберігання та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст.307 КК України).

Встановлено, що у серпні поточного року підприємлива молодиця придбала майже 13 гр канабісу, який, в подальшому, маючі доступ до місця тримання обвинувачених, збула одному з підсудних шляхом прямої передачі з рук у руки.

Наразі фігурантці провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Київської обласної прокуратури