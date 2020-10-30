В «Борисполе» обнаружили 700 нелегальных посылок с техникой

В аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили 700 нелегальных посылок с телефонами, планшетами и другой техникой, прибывшими из Сингапура.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

«Незаконную поставку в Украину электронных товаров известных торговых марок обнаружили пограничники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проводилась в аэропорту «Борисполь» и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве.

«Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн», — добавляется в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.