В «Борисполе» задержали иностранца с поддельным паспортом, которого полгода разыскивал Интерпол

Гражданин Саудовской Аравии прилетел авиарейсом Эр-Рияд-Киев

В воскресенье, 8 августа, в аэропорту «Борисполь» пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца. У него нашли еще и фальшивый паспорт.

Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт «Киев».

«В пункте пропуска «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» задержали гражданина Саудовской Аравии. Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола», – говорится в сообщении.

Иностранец прилетел авиарейсом Эр-Рияд-Киев. Его разыскивали правоохранительные органы Кувейта в течение полугода. Задержанным оказался гражданин 1991 года рождения, он находился в международном розыске для ареста и последующей экстрадиции в Кувейт для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьями 45, 46, 126 и другие – разбой, похищение человека.

Сейчас задержанного передали взаимодействующим подразделениям. // «Сегодня»