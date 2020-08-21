В «Борисполе» задержали израильтянина, разыскиваемого в США за мошенничество

В международном аэропорту «Борисполь» пограничники задержали мужчину, которого разыскивают в США за мошенничество. Гражданин Израиля прибыл в Украину рейсом из Тель-Авива.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«В «Борисполе» задержали разыскиваемого в США мошенника. Иностранца пограничники задержали при попытке пересечения государственной границы. Гражданин Израиля прибыл в Украину рейсом из Тель-Авива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки сработала база Интерпола, иностранец находился в розыске.

«Мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами США за мошенничество, передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий», — говорится в сообщении.