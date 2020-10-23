В «Борисполе» задержали украинца, находящегося в розыске

В международном аэропорту «Борисполь» задержали украинца, прибывшего из Минска и находившегося в розыске за кражу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

«Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска «Борисполь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он прибыл в Украину рейсом из Минска. Во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчину правоохранители разыскивали за совершение им кражи.

«Когда во время доведения решения о его задержании украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции — начал нецензурно ругаться, порывался к драке и успел разбить монитор компьютера», — добавляется в сообщении.

Добавляется, что правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.