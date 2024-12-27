У Дніпрі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого дядька

З метою уникнення відповідальності зловмисник переховувався від правоохоронців у м. Камʼянське.

24 грудня до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про виявлення тіла чоловіка в будинку по вулиці Кролевецькій в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Як зʼясували правоохоронці, напередодні до 78-річного чоловіка прийшов у гості племінник. Дізнавшись, що у потерпілого є гроші, зловмисник взяв металеву трубу та забив до смерті пенсіонера.

Для уникнення покарання підозрюваний викинув трубу та поїхав з викраденими грошима до м. Камʼянське, де переховувався в одному з готелів.

У результаті проведених першочергових заходів, оперативники Дніпровського районного управління поліції №2 спільно із працівниками кримінального аналізу розшукали раніше засудженого містянина.

26 грудня слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 п.6 (умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2