В Чехии воевавший против Украины наемник-снайпер получил 20 лет тюрьмы
32-летний Мартин Кантор получил жесткий приговор за участие в войне против Украины, но «карма» его уже могла найти – он уже может быть мертв
Чешский суд заочно приговорил гражданина страны, воевавшего на стороне оккупантов Донбасса против Украины, к длительному лишению свободы.
Об этом сообщает портал Novinky.
Городской суд Праги признал 32-летнего чеха Мартина Кантора виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации. За это он был признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.
Однако на данный момент местонахождение мужчины не установлено.
Чех принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в качестве снайпера, а также минировал приграничную зону, а также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов. Со временем он получил «звание» сержанта.
И хотя адвокат обвиняемого заявил об отсутствии каких-либо доказательств, свидетели, в том числе друзья Кантора, подтвердили, что он неоднократно говорил о намерении отправиться на Донбасс и писал им об своих «успехах» в качестве боевика.
Другой свидетель заявил, что в последний раз он общался с подсудимым в 2016 году, но после этого он получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв. Подтвердить эту информацию не удалось.
Сторона защиты может оспорить приговор суда. // «Сегодня»Tweet