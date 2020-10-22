В Черкассах директор предприятия незаконно завладел ₴700 тыс. на ремонте светофоров

В Черкассах директору частного предприятия сообщено о подозрении в завладении 700 тыс. грн бюджетных средств при ремонте светофоров.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

«В Черкасской области сообщено о подозрении директору одного из частных предприятий по факту завладения бюджетными средствами в сумме 700 тыс. грн при осуществлении текущего ремонта светофоров в г. Черкассы (ч. 5 ст. 191 УК)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения предприятием договора о предоставлении услуг по ремонту дорожной инфраструктуры он безосновательно включил в акты приема выполненных строительных работ налог на добавленную стоимость в размере 20%, хотя знал, что возглавляемое им предприятие не является плательщиком этого налога.