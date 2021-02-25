В Черкассах директора коммунальной поликлиники будут судить за растрату ₴2,4 млн. бюджетных средств

В Черкассах перед судом предстанет и.о. директора коммунальной поликникы, которая из-за служебной халатности нанесла государству ущерб на 2,4 млн гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Черкасской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в отношении исполняющего обязанности директора одного из черкасских коммунальных некоммерческих лечебных учреждений по факту служебной халатности с причинением тяжких последствий охраняемым интересам территориальной общины города Черкассы (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая ненадлежащим образом выполнила возложенные на нее служебные обязанности и не проверила среднюю рыночную стоимость товаров, связанных с предотвращением COVID-19 (дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, защитные щитки и костюмы, медицинские халаты, маски, перчатки нестерильные, бахилы и т.д.), что привело к заключению в мае 2020 года соответствующих договоров и перечислению частному обществу бюджетных средств в сумме 7 млн 941 тыс. грн, в то время, как согласно проведенной экспертизе указанные товары можно было закупить за 5 млн 506 тыс. грн.

Закупка товаров по завышенным ценам привела к чрезмерной растрате бюджетных средств на общую сумму около 2 млн 435 тыс. грн.