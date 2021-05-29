В Черкассах обвиняемый в наркопреступлениях через соцсети объявил сбор взятки для судей

В Черкассах обвиняемый в производстве наркотиков объявил в соцсети Facebook сбор денег для судей.

Об этом говорится в сообщении о вмешательстве судей Приднепровского районного суда Черкасс Виктора Угорчука, Валентина Скляренко и Светланы Позарецкой.

В документе указано, что коллегия судей рассматривает уголовное производство по обвинению двух человек в совершении преступлений по части 2,3 статьи 307 Уголовного кодекса («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Один из обвиняемых, к которому не применена какая-либо мера пресечения, не явился на заседание 27 мая и не сообщил о причинах этого.

В этот же день судьи узнали, что обвиняемый 25 мая в Facebook опубликовал свое видеообращение, в котором заявил, что собирает для судей 60 тысяч долларов. При этом мужчина также заявил, что 45 тысяч долларов США он уже передал по назначению.

Судьи расценили это как вмешательство и пожаловались в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, попросив ведомства оценить такие действия обвиняемого и применить меры для обеспечения независимости суда. // Новости N