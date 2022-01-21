Підполковника військкомату судитимуть за вимагання хабаря у призовника

Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно начальника одного із відділів Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за хабар допомогти призовнику уникнути проходження строкової служби.

Як встановило слідство, один із призовників змінив місце реєстрації та став на облік у Криворізькому районному центрі комплектування.

Коли хлопець приніс документи, посадовець повідомив, що він підлягає призову на строкову службу, проте може уникнути його за 1 тис.

доларів США. Але у разі ненадання коштів підполковник гарантував юнаку, що той піде в армію.

22 жовтня 2021 року працівники ДБР затримали підполковника відразу після передання усієї суми.

Військовослужбовець обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід – ДБР.