В Черкассах оперативно задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Черкассах правоохранители задержали подозреваемого в умышленном двойном убийстве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

«За процессуального руководства Черкасской местной прокуратуры работниками Нацполиции… задержан житель города Черкассы, который обоснованно подозревается в умышленном причинении смерти двум лицам. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным следствия, злоумышленник 7 августа 2020 года, находясь в городе Черкассы, по месту жительства потерпевшего, действуя умышленно и целенаправленно, с целью завладения имуществом последнего, нанес ему в область шеи удар ножом, который заранее подготовил и принес с собой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он же 16 августа 2020 года умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес удар ножом другому потерпевшему в область грудной клетки.

«От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.