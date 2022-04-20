В Чернігові затримали причетного до крадіжки майна з підприємства

Вчора співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини викрили причетного до крадіжки великої кількості автомобільної гуми з місцевого підприємства.

17 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення підприємства поштового зв’язку в Чернігові невідомі вивезли велику кількість літньої автомобільної гуми – понад півсотні одиниць.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетного до крадіжки – ним виявився 39-річний чернігівець. Чоловік зізнався у скоєному, надав правдиві свідчення та показав сховок з краденим майном. Автомобільну гуму він заніс до підвалу свого будинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). За законом, винному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні крадіжки. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області