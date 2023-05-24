За збут наркотиків та зброї 7 мешканців Яворівщини взято під варту

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 5 учасникам організованої злочинної групи за фактом незаконного збуту наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, місцевий мешканець організував злочинну схему зі збуту наркотиків у межах Яворівщини. До «компанії» він залучив ще 4 осіб.

Продаж наркотиків здійснювали за попередньою домовленістю з клієнтами, безпосередньо з рук в руки при особистій зустрічі.

Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено наркотичні засоби, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські карти, готівкові кошти.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз.

Також за процесуального керівництва окружної прокуратури викрито групу осіб. Двоє чоловіків збували наркотики. Разом з тим у «продавців» можна було купити ще зброю та вибухові речовини.

Останнім також повідомлено про підозру.

Усім затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснює Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України, УКР ГУ НП у Львівській області та працівники Батальйону поліції особливого призначення ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури