7 осіб викрили на спробі заволодіти будівлями Нацкінематеки

Серед підозрюваних:

заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.);

начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.)

перший заступник генерального директора ДП «НКУ» (2016-2019 рр.);

арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП «НКУ» (2019-2020 рр.);

два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ;

керівник ТОВ – покупець майнового комплексу ДП «НКУ».

Дії учасників злочину кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 з урахуванням ступеня співучасті.

За версією слідства, упродовж 2016-2019 рр. організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення (санації*) ДП «НКУ», яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь. Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП «НКУ». Ті відповідно погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною.

Зібрані під час розслідування НАБУ і САП матеріали стали підґрунтям для невизнання та скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону з продажу майна ДП «Національна кінематека України». Законність та обґрунтованість цього рішення підтвердив Верховний Суд. Тож держпідприємство отримало можливість повернути у власність незаконно втрачену нерухомість, що і зробило.

*Санація – це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу. Іншими словами, санація – це фінансове оздоровлення підприємства.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ