В Черниговской области разоблачили незаконную утилизацию промышленных отходов

В Черниговской области СБУ разоблачила нарушения экологических норм при утилизации промышленных отходов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных отходов промышленного производства на территории одной из отдельных территориальных общин Черниговской области. По предварительным данным, представители предприятия, которое производит картонную и бумажную продукцию, наладили механизм нелегального вывоза отходов для уклонения от финансовых затрат на их безопасную переработку. Для этого они заключили фиктивные договора с коммерческими структурами на транспортировку и утилизацию отработанных промышленных материалов. Установлено, что фигуранты вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из отдельных территориальных общин региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий правоохранители обнаружили несанкционированную свалку, на которой находилось почти 500 тонн отходов предприятия.

«В рамках уголовного производства по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Также принимаются меры относительно обязательства представителей предприятия провести безопасную утилизацию выявленных отходов», — указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас здоровью граждан ничего не угрожает.

Также отмечается, что разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Национальной полицией.