В Чернівецькій області селянин на полюванні застрелив чоловіка

Трагічний випадок стався 16 грудня на Герцаївщині. Попередньо, під час полювання місцевий житель смертельно травмував свого односельчанина. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області й Герцаївського відділення поліції.

На спецлінію «102» звернувся 62-річний житель села Лунка та повідомив про вбивство з необережності.

Заявник розповів, що під час полювання в лісі вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю. Коли чоловік підійшов ближче, побачив тіло жителя району без ознак життя.

Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції направили на місце події слідчо-оперативні групи ГУНП і Герцаївського відділення поліції, а також криміналіста і співробітників судово-медичної експертизи.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці опитують заявника, оглядають місце кримінального правопорушення, тіло загиблого та встановлюють його особу.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області