Ухилення від сплати понад ₴10 млн. податків – на Хмельниччині судитимуть директора підприємства

Хмельницькою обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт за фактом ухилення керівником підприємства від сплати до бюджету податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

В бухгалтерському та податковому обліках за жовтень 2018 року він не відобразив усіх доходів товариства та ухилився від сплати до бюджету податку на прибуток в сумі понад 10 млн грн.

«Вказаними діями державі завдано збитків у особливо великому розмірі», – повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олег Львовський.

З метою стягнення вказаних коштів прокурором заявлено цивільний позов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді штрафу від 255 до 425 тис грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури