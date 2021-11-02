В Черновцах таксист тяжело ранил отверткой пассажира

Водителя такси задержали, а пострадавший госпитализирован с ранением живота.

В Черновцах водитель такси во время конфликта отверткой ранил пассажира.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, вчера, 1 ноября, к правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц областного центра 59-летний житель Черновцов получил проникающее ранение.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные оперативные мероприятия и выяснили, что во время движения в такси между нетрезвым пассажиром и водителем возник словесный спор, который перерос в драку. Во время конфликта водитель такси нанес отверткой пассажиру колотое ранение живота. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 61-летний житель города Черновцы.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины и изъяли у него вещественное доказательство, что указывает на непосредственную причастность к преступлению. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос сообщения ему о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН