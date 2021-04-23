До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбійний напад та дії сексуального характеру відносно жінки

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному жителю Херсонської області, який вчинив розбійний напад на жінку.

Встановлено, що восени 2020 року на території Оболонського району столиці чоловік, з метою заволодіння чужим майном, напав на 50-річну жінку ззаду, нанісши їй удар по голові, від якого та впала на землю.

Подолавши супротив потерпілої, обвинувачений відібрав її особисті речі, а саме мобільний телефон, сережки, сумочку та грошові кошти. Після чого вчинив відносно неї дії сексуального характеру та втік.

Завдяки оперативним діям патрульної поліції нападника було знайдено протягом 10 хвилин та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході судового розгляду прокурор повністю довела вину обвинуваченого у вчиненні вказаних злочинів та наполягала на максимальному покаранні, попри те, що сам обвинувачений своєї вини не визнав.

Вироком Оболонського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 КК України, та засуджено до 6 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура