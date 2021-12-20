В Днепре 19-летний парень до смерти избил отца

В Днепре в ходе возникшего конфликта 19-летний парень избил до смерти отца на кухне. В этот момент жена отца находилась в квартире в своей комнате.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Убийство произошло утром 19 декабря в одной из квартир на улице Козака Мамая. По словам 46-летней женщины, ее 46-летний супруг вместе со своим 19-летним сыном всю ночь распивали алкоголь на кухне. Около 8-ми утра она услышала крики и ссору между отцом и сыном, а затем звуки драки. Спустя 10 минут все стихло. Женщина не сразу вышла посмотреть, что случилось, так как была якобы напугана конфликтом между ближайшими родственниками. Примерно в 9 утра она вышла из комнаты и увидела, что ее муж лежит без сознания на полу кухни. Она перетащила его в коридор и только спустя полчаса решилась вызвать полицию. Сын ее мужа, находившийся все это время в квартире, оделся и ушел в неизвестном направлении.

На место вызова сразу приехали сотрудники полиции, которые в свою очередь вызвали скорую. Медики пытались реанимировать находящегося без сознания мужчину, но безуспешно. Предварительно, он умер еще за час до приезда полиции. Жена умершего мужчины сумела дозвониться к его сыну, который согласился подойти к подъезду. Там его и задержали полицейские, надев на него наручники. На место вызвали следственно-оперативную группу. Женщину и ее пасынка, избившего до смерти отца, доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.