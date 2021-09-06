В Днепре будут судить мужчину, который избил военнослужащего

В Днепре мужчина оказался на скамье подсудимых за избиение военнослужащего.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

В июне 2021 года возле Центрального автовокзала в Днепре у 27-летнего мужчины на почве личной неприязни возник конфликт с незнакомым ему военнослужащим, в ходе которого он нанес последнему удары по голове, а когда военный упал на асфальт, обеими ногами встал ему на грудную клетку.

Как следствие, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения), Центральная окружная прокуратура города Днепра направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.