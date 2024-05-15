Житель Прикарпаття хотів вберегти заощадження, а потрапив у пастку шахраїв

Пройдисвіти телефонують громадянам та представляються співробітниками банків. Під різними приводами вони вивідують у мешканців номера рахунків, пін-коди, а відтак списують їх заощадження.

До поліцейських Коломийського РВП звернувся 63-річний мешканець Коломиї, який повідомив, що потерпів від шахраїв.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, напередодні до заявника зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та повідомила, що з його банківської карти шахраї намагаються зняти кошти. А відтак запевнила, що потрібно відкрити новий рахунок, щоб вберегти заощадження. Заявник виконав всі вказівки додзвонювача: повідомив номер карти, CVV-код, і навіть надав код – підтвердження, що надійшов на мобільний телефон. Невдовзі аферист спустошив банківську карту чоловіка на понад 109 000 тисяч гривень.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття вкотре наголошує: справжні працівники банківських установ не запитують секретні дані рахунків. Якщо вам телефонують із банку і під різними приводами просять повідомити реквізити та коди – кидайте слухавку! Це – шахраї. Якщо маєте сумнів щодо безпеки вашого рахунку, зверніться до найближчого відділення банку та проконсультуйтеся зі спеціалістом. Будьте обачними, бережіть себе та свої кошти.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини