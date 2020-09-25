В Днепре девица «под кайфом» ездила на авто без прав, но с наркотой

В Днепре на улице Маршала Малиновского 24 сентября около 16:00 остановили автомобиль за нарушение ПДД.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Во время разговора с девушкой водителем, полицейские заметили, как она прячет свернутый пакет за пояс шорт. Ее попросили выйти из машины, чтобы провести поверхностную проверку. Но девушка, как только вышла из автомобиля, стала убегать. Ее задержали правоохранители, а также вызвали следственно-оперативную группу.

У задержанной нашли 5 слип-пакетов с наркотиками, а сама девушка была с признаками наркотического опьянения и, как выяснилось, была лишена водительского удостоверения. На нее составили админматериалы и доставили в отделение полиции, а затем в больницу, чтобы провести медосмотр.