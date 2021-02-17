В Украине могут узаконить работу частных детективов

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3010 о частной детективной деятельности.

Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата, передает корреспондент УНН.

“Принятие этого закона позволит легализовать детективную деятельность, фактически осуществляется признаная обществом и пользуется спросом; установить формы и способы контроля за ее использованием, и значительно увеличить возможности граждан”, — сказал во время представления законопроекта в Раде нардеп от “Слуги народа” Николай Галушко.

По его словам, в Украине на сегодня частная детективная деятельность до сих пор не признана. В то же время, сейчас по Украине действует более 2 тыс. частных детективов и детективных агентств.

Согласно пояснительной записке, целью документа является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.

Законопроект состоит из 22 статей, объединенных в 5 разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяющих и регламентирующих: