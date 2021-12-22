В Днепре домашний тиран-наркоман жестко поиздевался над сожительницей и пытался ее поджечь

В Днепре мужчина издевался над своей сожительницей, а затем жестоко избил и пытался поджечь ее.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Около полуночи 21 декабря в полицию поступил вызов от мужчины, проживающего в многоэтажке на улице Банковской. Он сообщил, что слышит женские крики о помощи из соседней квартиры.

Дверь приехавшим на вызов патрульным открыл мужчина, за которым на полу лежала окровавленная женщина. Она рассказала полицейским, что сожитель под наркотиками начал над ней издеваться, избил, а затем даже пытался поджечь. На место происшествия вызвали скорую, но 36-летний наркоман не пускал медиков в квартиру и натравливал собаку на патрульных. Утихомирили тирана с помощью наручников. 34-летнюю женщину с ушибами и переломами госпитализировали, а ее истязателя доставили в отделение полиции.