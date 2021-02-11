В Днепре грабитель c ножом ворвался в комнату общежития и угрожал девушке

В Днепре неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку и требовал от нее деньги.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в общежитии ПГАСА, расположенном на улице Моссаковского, 13А. В одной из комнат общежития проживают 20-летняя девушка и 25-летний парень. В момент, когда молодой человек отлучился в ванную, в помещение ворвался неизвестный в балаклаве. Предварительно, мужчина попал в комнату, расположенную на 4-м этаже, через балкон.

Неизвестный, угрожая девушке ножом, заклеил ей рот строительным скотчем и зафиксировал руки стяжками. После этого начал требовать деньги. Когда молодой человек вернулся в комнату — между злоумышленником и парнем завязалась драка, в ходе которой хулиган выбросил нож и скрылся через запасной выход.

На месте происшествия беглец оставил нож и балаклаву. На месте происшествия работали полицейские и кинологи, на данный момент поиск злоумышленника продолжается.