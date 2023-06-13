Шахрайство на «OLX» – судитимуть жителя Хмельниччини, який ошукав понад 30 людей на продажі неіснуючих товарів

Прокурорами Волочиської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 26-річного жителя Городоцької ОТГ за фактом шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як встановлено, молодик розміщував на сайті «OLX» оголошення про продаж газових плит. Однак, після перерахування коштів клієнти товар не отримували.

Суми завдатків коливались від 500 до 3000 гривень.

Таким чином зловмисник ошукав 33 потерпілих з усієї України.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури