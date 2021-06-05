В Днепре иностранцы пытались сдать экзамены за других студентов

В Днепре полицейские разоблачили двух иностранцев, которые пытались сдать экзамены других студентов используя их документы.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Молодые люди под чужими именами, используя паспорта студентов, составляли за них квалификационные экзамены. То есть фактически сдавали экзамен одни лица, а юридически баллы зачислялись на имя других действующих студентов-иностранцев.

Следователи отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции, совместно с сотрудниками управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области и с участием представителей Центра тестирования при Министерстве здравоохранения разоблачили двух иностранцев и изъяли паспорта действующих студентов одного из вузов Днепра.

Как выяснилось, используя документы настоящих студентов-иностранцев злоумышленники сдавали за них экзамены. Баллы зачислялись на имя того чьи документы были предоставлены во время экзамена, а не того, кто фактически его составлял.